«Союз МС-26» с российско-американским экипажем на борту отстыковался от МКС

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Приземление спускаемого аппарата запланировали на 04:21 в Казахстане.

Корабль «Союз МС-26» с космонавтами Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и астронавтом Доналдом Петтитом отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом в воскресенье, 20 апреля, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«В 00:57 мск корабль «Союз МС-26» отчалил от МКС. На борту — Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Дональд Петтит», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Роскосмоса».

Приземление спускаемого аппарата запланировали на 04:21 по московскому времени в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

Ранее космический корабль «Союз МС-27» доставил экипаж, в составе которого российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт Джонатан Ким, к МКС. Он в автоматическом режиме пристыковался к узловому модулю «Причал» российского сегмента МКС 8 апреля в 11:58 по московскому времени.