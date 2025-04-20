Благодатный огонь привезли в Храм Христа Спасителя на пасхальное богослужение

Рита Цветкова 30 0
Благодатный огонь привезли в Храм Христа Спасителя на пасхальное богослужение
Эксклюзив

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Никольская

Тема:
Пасха 2025

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Крестный ход начался в Москве.

Благодатный огонь привезли в Храм Христа Спасителя в Москве на пасхальное богослужение. Ранее самолет с Благодатным огнем из Иерусалима приземлился в аэропорту Внуково-3. Представители епархий Русской православной церкви (РПЦ) приняли его из рук в руки.

К этому моменту к храму пришли уже тысячи верующих, многие из них приехали из других регионов и даже стран. Люди ждали появления одного из символов и чудес светлого праздника по несколько часов.

1/4 ИЗВЕСТИЯ/Анна Никольская

2/4 ИЗВЕСТИЯ/Анна Никольская

3/4 ИЗВЕСТИЯ/Анна Никольская

4/4 ИЗВЕСТИЯ/Анна Никольская

Схождение Благодатного огня происходит накануне Воскресения Христова по юлианскому календарю. Он появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, возведенном на месте, где был распят, а потом воскрес Иисус Христос.

Ранее на 5-tv.ru началась прямая трансляция литургии в Храме Христа Спасителя под руководством предстоятеля Русской православной церкви — патриарха Московского и всея Руси Кирилла.