Келлог пообещал, что Украина не станет частью НАТО

Келлог: Киев не станет частью НАТО, об этом не может быть и речи

Фото: www.globallookpress.com/Anna Ross

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент США Дональд Трамп ранее предположил, что конфликт мог быть спровоцирован сильным желанием Киева вступить в альянс

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Украина не станет частью Североатлантического альянса — это «вне обсуждений». Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.

«Мы очень ясно дали понять: НАТО снято с повестки дня. Вы [Украина] не станете его частью», — подчеркнул Келлог.

Он отметил, что Соединенные говорят о невозможности принять Украину в состав альянса уже давно — с 2008 года. Келлог добавил, что сделка по полезным ископаемым, которую планируют подписать Вашингтон и Киев, обеспечит промышленность Соединенных Штатов минералами и драгоценными металлами, которые там не добываются.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на желание Владимира Зеленского вступить в НАТО, этого никогда не произойдет. Он также предположил, что украинский конфликт мог быть спровоцирован сильным желанием Киева вступить в альянс.

В середине апреля, как писал 5-tv.ru, генсек НАТО Марк Рютте заявил — блок поддерживает стремление Киева, но обещать ничего не собирается. При этом в марте Рютте утверждал, что вступление Украины в НАТО даже не стоит на повестке альянса.