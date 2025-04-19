Пасхальные богослужения прошли во Владивостоке и Магадане

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Традиционно состоялись Крестный ход, заутреня и Божественная литургия.

Пасхальные богослужения прошли в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Владивостока. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

В праздничную ночь состоятся крестный ход, Пасхальная заутреня и Божественная литургия.

«Позади 40-дневный пост, впереди Светлая седмица, это особое время. Оно не для того, чтобы как следует разговеться, а для того, чтобы совершать добрые поступки и помогать ближним», — отметил корреспондент.

«Я все семьи нашей большой страны, нашей России, поздравляю с этим приближающимся светлым днем, всех призываю праздновать, любить друг друга, прощать и быть радостными в этот замечательный день», — поделилась прихожанка храма Юлия Махоткина.

Пасхальные богослужения также провели в Магадане — там состоялся Крестный ход.

Фото, видео: 5-tv.ru

Пасха Христова в этом году попадает на 20 апреля — совпадает для западной и восточной ветвей христианства. Верующие вечером 19 апреля соберутся в церквах на праздничное богослужение.



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