«Пиковая история»: в «Лиза Алерт» рассказали, кто пропадает в Росии чаще всего

Фото: © РИА Новости/Екатерина Лызлова

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Из-за криминальной активности исчезают намного реже, чем из-за сердечных недугов.

В России наиболее часто пропадают мужчины в возрасте от 25 до 45 лет. Об этом сообщил председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев в интервью ТАСС.

«Мы всю жизнь думали, что ищем детей и пожилых. Когда мы начали детально собирать свою статистику, мы увидели, что из года в год самая большая категория людей, которые теряются, и частая категория людей, которые не возвращаются домой, — это мужчины <…> Пиковая история начинается в районе 40 лет», — поделился данными он.

Сергеев подчеркнул, что к подобной статистике привели «молодеющие инсульты», из-за которых люди просто перестают выходить на связь.

Более того, в пропажах виноваты и иные обострившиеся проблемы со здоровьем, а также невнимательное отношение к самочувствию сотрудников со стороны работодателей. Так, многих работников, по словам председателя, отпускают домой в тех случаях, когда срочно необходима помощь врача.

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