В Минпросвещения объявили о внедрении единого расписания для школ

Кравцов: с 1 сентября у всех школьников будет общее расписание

Фото: © РИА Новости/Александр Иванов

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Синхронизация учебных планов поможет детям безболезненно переводиться в другие учреждения.

С нового учебного года все школы России будут работать по единому расписанию. Об этом 19 апреля заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.

По его словам, работа над новой системой уже завершается. Главное нововведение — синхронизация учебных планов по всей стране. Это упростит жизнь и ученикам, и учителям: дети смогут безболезненно переходить из одной школы в другую, не теряя часть программы, а учителя — работать с более прозрачной нагрузкой.

Новая система позволит точно учитывать, сколько уроков и классов приходится на одного педагога. По сути, каждое расписание станет инструментом управления нагрузкой и контроля качества обучения.

Кроме того, появятся четкие ограничения на количество контрольных и проверочных работ: их не должно быть больше 10% от общего числа занятий по каждому предмету. Цель — снизить перегрузку и сосредоточиться на системном усвоении материала, а не бесконечных проверках знаний.

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