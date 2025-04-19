Герасимов дал российским военным указания о прекращении огня на Пасху
МО указало командующим группировок прекратить огонь с 18:00 мск 19 апреля
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Российская сторона приостанавливает боевые действия с 18:00 19 апреля.
Минобороны России объявило о введении с 18:00 мск 19 апреля режима прекращения огня в зоне СВО, сообщили в пресс-службе ведомства. Такое указание дал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Командующим группировок приказали прекратить огонь в соответствии с решением российского президента Владимира Путина.
Ранее, писал 5-tv.ru, Путин объявил пасхальное перемирие. Он также призвал Киев последовать примеру РФ.