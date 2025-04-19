Герасимов дал российским военным указания о прекращении огня на Пасху

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Российская сторона приостанавливает боевые действия с 18:00 19 апреля.

Минобороны России объявило о введении с 18:00 мск 19 апреля режима прекращения огня в зоне СВО, сообщили в пресс-службе ведомства. Такое указание дал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Командующим группировок приказали прекратить огонь в соответствии с решением российского президента Владимира Путина.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин объявил пасхальное перемирие. Он также призвал Киев последовать примеру РФ.