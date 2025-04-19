Минобороны: Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 246 на 246

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Об этом сообщили в Минобороны.

Российская Федерация освободила из украинского плена 246 военнослужащих ВС РФ. В обмен украинская сторона получила назад 246 пленных боевиков ВСУ. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Предыдущий — третий с начала года — обмен состоялся в марте по формуле «175 на 175».

В частности, РФ передала упрксинкйо стороне 31 тяжело раненого пленного, получив в обмен 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

Сейчас все вернувшиеся из плена российские бойцы находятся территории Белоруссии, где с ними работают квалифицированные врачи и психологи. Бойцы уже получили возможность связаться с родственниками и скоро будут доставлены на Родину для последующего лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

Сообщается, что посредниками в переговорном процессе по обмену военнопленными выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новая группа украинских боевиков сдалась в плен в Курской области.