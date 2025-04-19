Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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Об этом сообщает Кремль.

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие — ВС РФ останавливают все боевые действия с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля, сообщили в Кремле.

«Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие», — сказал российский лидер.

Глава государства также призвал Киев последовать примеру РФ в этом вопросе, при этом отметив, что российские войска должны быть готовы к его нарушению со стороны Украины.

По словам президент, ход этого перемирия продемонстрирует готовность украинской стороны к мирному урегулированию.

«Покажет, насколько искренней является готовность киевского режима и его желание, и способность соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров», — заключил Путин.

Пасха Христова в этом году попадает на 20 апреля — совпадает для западной и восточной ветвей христианства. Верующие вечером 19 апреля соберутся в церквах на праздничное богослужение.