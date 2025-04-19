Путин встретился в Кремле с главой Генштаба Герасимовым: главное
Объявленное Путиным пасхальное перемирие началось в зоне СВО
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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С 18:00 мск начало действовать пасхальное перемирие.
Президент России Владимир Путин встретился с главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым в Кремле. Главное — в материале 5-tv.ru.
Пасхальное перемирие
В ходе встречи глава государства объявил пасхальное перемирие, «руководствуясь гуманитарными соображениями» — ВС РФ останавливают все боевые действия с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля.
Путин призвал Киев поддержать инициативу. Российский лидер считает, что ход перемирия покажет готовность украинской стороны к усилиям по урегулированию.
Герасимов уже отдал соответствующие указания командованию группировок войск. В Минобороны уточнили, что режим прекращения огня будет соблюдаться российской группировкой войск — при условии его взаимного соблюдения Киевом.
Пасха Христова в этом году отмечатеся 20 апреля — совпадает для западной и восточной ветвей христианства.
Поздравления с праздником Пасхи
Выступая в Великую субботу, Путин в поздравил военнослужащих, исповедующих христианство и сражающихся за Россию, со светлым праздником.
«Поздравляю всех — у нас в стране и в мире, — кто празднует наступающий день, чтит и уважает его», — сказал президент.
Также Путин попросил Герасимова передать бойцам свои поздравления и выразить благодарность «за службу Отечеству, а также за самоотверженность и героизм».
Готовность к переговорам
В ходе встречи с Главой Генштаба Путин напомнил о том, что Россия всегда была готова к переговорам и приветствует стремление других стран к справедливому урегулированию по Украине.
«Всегда были готовы и всячески приветствуем стремление американской стороны, президента [США Дональда] Трампа, наших китайских друзей, председателя Китайской Народной Республики [Си Цзиньпина], стран БРИКС, всех сторонников к справедливому, мирному урегулированию украинского кризиса», — сказал российский лидер.
Ситуация в Курской области
В свою очередь Герасимов доложил Путину, ситуация в зоне спецоперации для России благоприятная — в настоящее время все шестьруппировок войск ведут наступление по 11 направлениям.
Также глава Генштаба заявил об освобождении почти всей Курской области — 99,5% территории региона зачищены от противника. Финальный этап операции проходит под особым контролем.
По поручению президента Герасимов должен представить отдельный доклад после завершения зачистки в Курской и Белгородской областях. Особое внимание — к ьтерриториям, где ранее наблюдалась активность диверсионных групп противника.
В Белгородской области полностью зачищена Демидовка, в Поповке группа боевиков ВСУ оказалась в изоляции. В Курской области продолжается зачистка монастыря в Горнале.
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