«Страшно, что это могу быть я»: Муцениеце рассказала о своих фобиях
Агата Муцениеце боится, что ее перестанут снимать в кино
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Звезда страдает от синдрома самозванца — и не только.
Актриса Агата Муцениеце опасается стать бездомной и всегда мысленно унижает себя в случае неудачи. В этом она призналась во время интервью с Елизаветой Арановой.
«У меня есть страх стать бомжом. Я не знаю, почему стать бомжом. Я иду, смотрю на бомжей, мне прямо страшно, что это могу быть я», — откровенно заявила знаменитость.
По словам артистки, ее страх вызван синдромом самозванца. Агата полагает, что однажды ее могут перестать приглашать на съемки из-за недостатка таланта. Более того, подтолкнуть к нежелательному исходу, по мнению звезды, ее может и чрезмерная склонность к депрессии.
«Все, что у тебя получилось — это удача. Просто так сложились карты, контракт с дьяволом. Я начинаю себе накручивать <…> И вот с этим надо работать», — отметила актриса.
Так или иначе, Муцениеце подчеркнула, что ей стоило бы обсудить все вышеперечисленные проблемы с психологом.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Агаты Муцениеце отказывается с ней общаться.