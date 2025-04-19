Верующие всей России в Великую субботу освятили пасхальные угощения

Фото, видео: Кирилл Кухмарь/ТАСС; 5-tv.ru

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Сделать это можно после утренней Божественной литургии и до вечера.

Пасха Христова в этом году попадает на 20 апреля — совпадает для западной и восточной ветвей христианства. Верующие вечером 19 апреля соберутся на праздничное богослужение.

Накануне Пасхи, в Великую субботу, верующие нашей страны приносят в храмы пасхальную корзину с традиционными угощениями — куличами и крашеными яйцами и другой скоромной снедью. Великий праздник объединил всю страну. По традиции, принося в храм пасхальные яства, часть уносятдомой для праздничной трапезы, а часть оставляют в храме в качестве пожертвования.

На кадрах — храм Святой блаженной Ксении Петербургской.

Сотни прихожан посетили и другие столичные храмы. Кадрами из храма Блаженной Матроны Московской делится 5-tv.ru. Священнослужитель окропил пасхальные корзины святой водой, затем угощения благословили для трапезы, которая будет утром 20 апреля.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Фото, видео: Сергей Карпухин/ТАСС; 5-tv.ru

Сотни прихожан посетили столичные храмы. Кадрами из храма Блаженной Матроны Московской делится 5-tv.ru.

На кадрах видно, как священнослужитель окропил пасхальные корзины святой водой, после чего угощения благословили для праздничной трапезы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru



В Казанском соборе в Петербурге завершаются приготовления к Пасхальному богослужению. Благодатный огонь из Иерусалима прибудет в Северную столицу уже после службы.

Днем верующие смогли посетить храм для освещения куличей — и увидеть, как он преобразился к празднику.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Олег Зайковский; 5-tv.ru

В Александро-Невском кафедральном соборе Симферополя также осветили пасхальные угощения. Ближе к полуночи в храме начнется праздничное богослужение. Благодатный огонь на полуостров привезут 20 апреля.

