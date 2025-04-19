Фото: Альберт Дзень/ТАСС

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До этого в отношении артиста возбудили три уголовных дела о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.

Певца Эдуарда Шарлота исключили из реестра террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга в соответствующем списке.

Летом 2024 года артиста внесли в перечень террористов и экстремистов. До этого в отношении Шарлота возбудили три уголовных дела о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.

Его приговорили к пяти с половиной годам колонии-поселения. Тогда адвокаты Шарлота подали жалобу на решение суда.

Артиста задержали в аэропорту Пулково 22 ноября 2023 года, после чего его этапировали в Самару. Из СИЗО певец записал видеообращение, в котором попросил прощения у патриарха Московского и всея Руси Кирилла и всех верующих, которых оскорбил.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали видеозаписи, на которых Шарлот оскорбляет чувства верующих и глумится над символами воинской славы. На видео певец уничтожал георгиевские ленты, уничижительно перепевал песню «День Победы» и читал оскорбительные стихи про патриарха Кирилла.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд оставил в силе приговор певцу Шарлоту за реабилитацию нацизма.