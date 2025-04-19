Фото: Александр Река/ТАСС

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Наши бойцы нанесли удар по месту проведения испытаний украинского ОТРК «Сапсан» и прикрывающих его зенитных ракетных систем NASAMS.

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Шевченко в ДНР, передает Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений „Южной“ группировки войск освобожден населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике», — сообщили в ведомстве.

Наши бойцы нанесли удар по месту проведения испытаний украинского ОТРК «Сапсан» и прикрывающих его зенитных ракетных систем NASAMS.

РФ проводит специальную военную операцию (СВО), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением. Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВС РФ освободили населенный пункт Олешня в Курской области.