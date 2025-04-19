На Троекуровском кладбище открыли памятник военкору «Известий» Семену Еремину

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Ровно год назад, 19 апреля, журналист погиб в зоне СВО во время съемок репортажа.

На Троекуровском кладбище установили памятник военному корреспонденту «Известий» Семену Еремину. Кадры с открытия монумента показывает 5-tv.ru.

«Единственное, что меня держит на плаву — это мой долг, который я стараюсь исполнять, сохранять память о муже», — сказала вдова Виктория Еремина в своей речи во время открытия памятника.

Журналист Дмитрий Зименкин назвал Еремина настоящим патриотом своей страны, который ежедневно вел борьбу против врага с помощью своих репортажей.

«Сегодня на Троекуровском кладбище, как подобает традициям, на могиле Семена Еремина был установлен памятник. В эти минуты мои коллеги и близкие Семы находятся там. Я, к сожалению, не смог. Продолжаем работать в ЛНР», — написал Зименкин в своем Telegram-канале.

Ровно год назад, 19 апреля, военкор погиб в Запорожской области, выполняя свой профессиональный долг в зоне специальной военной операции.

Во время съемок репортажа журналистов атаковал украинский беспилотник, Еремин умер от полученных ранений. Ему было 42 года. Президент России Владимир Путин посмертно наградил военкора орденом Мужества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИЦ «Известия» открыли барельеф в память о военкоре Семене Еремине. На создание монумента ушло полгода.