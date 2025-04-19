«У нас теперь есть Александра»: Анна Ардова призналась, что стала бабушкой

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актрисе пришлось скрывать рождение внучки целый год.

Заслуженная артистка России Анна Ардова стала бабушкой. Об этом она рассказала в беседе с WomanHit.

Актриса заявила, что родители малышки только сейчас разрешили рассказать о ней. Они не хотели, чтобы их ребенка обсуждали в СМИ.

Внучка появилась на свет еще год назад, 2 апреля, девочку назвали Александрой. Ардова призналась, что как раз недавно во время отдыха в Сочи они отмечали день рождения малышки.

«На самом деле мне буквально только что разрешили об этом рассказать. Мы с Соней ездили в Сочи к Антону, потому что у него год назад, 2 апреля, родилась дочь, которую назвали Александрой. У нас теперь есть Александра Антоновна Шаврина», — рассказала Ардова.

Актриса очень счастлива, что теперь может понянчить внуков. Она также призналась, что хотела бы еще больше наследников в будущем.

Малышка Александра родилась в семье сына актрисы Антона Шаврина и его жены Марии Боровичевой. Пара живет в браке уже два года.

Также у Ардовой есть дочь по имени Софья. Ее отцом является журналист Сергей Соколов. Сын актрисы появился в браке с коллегой Александром Шавриным.

Ранее 5-tv.ru писал, что сказала Муцениеце о решении сына жить с Прилучным. Двенадцатилетний Тимофей не просто переехал к отцу — мальчик отказывается даже разговаривать с мамой.