«У нас теперь есть Александра»: Анна Ардова призналась, что стала бабушкой
Актриса Анна Ардова стала бабушкой
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Актрисе пришлось скрывать рождение внучки целый год.
Заслуженная артистка России Анна Ардова стала бабушкой. Об этом она рассказала в беседе с WomanHit.
Актриса заявила, что родители малышки только сейчас разрешили рассказать о ней. Они не хотели, чтобы их ребенка обсуждали в СМИ.
Внучка появилась на свет еще год назад, 2 апреля, девочку назвали Александрой. Ардова призналась, что как раз недавно во время отдыха в Сочи они отмечали день рождения малышки.
«На самом деле мне буквально только что разрешили об этом рассказать. Мы с Соней ездили в Сочи к Антону, потому что у него год назад, 2 апреля, родилась дочь, которую назвали Александрой. У нас теперь есть Александра Антоновна Шаврина», — рассказала Ардова.
Актриса очень счастлива, что теперь может понянчить внуков. Она также призналась, что хотела бы еще больше наследников в будущем.
Малышка Александра родилась в семье сына актрисы Антона Шаврина и его жены Марии Боровичевой. Пара живет в браке уже два года.
Также у Ардовой есть дочь по имени Софья. Ее отцом является журналист Сергей Соколов. Сын актрисы появился в браке с коллегой Александром Шавриным.
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