«Сливается с творческой материей»: Лео Канделаки рассказал о работе с Марком Эдельштейном

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Актеры сыграли вместе в сериале «Монастырь».

Актер Марк Эдельштейн очень любит то, что он делает, и всегда отдается съемочному процессу полностью. Об этом рассказал его коллега, сын медиаменеджера Тины Канделаки, Лео Канделаки корреспонденту 5-tv.ru на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

«Он максимально вовлекается в процесс, максимально ему отдается», — сказал Канделаки.

Кроме того, Эдельштейн всегда готов снять лишний дубль для того, чтобы все были довольны результатом.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

При этом в Марке присутствует много подростковой легкой энергии, и это очень здорово, считает Лео.

«В этом вся жизнь», — отметил он.

Канделаки отметил, что в кадре с актером находиться очень легко и комфортно, так как Марк всегда поддерживает своих коллег. У Лео нет актерского образования, поэтому он особенно ценит помощь от своих коллег. Он даже сравнил актера с Игорем Верником и Иннокентием Смоктуновскими.

«Он очень сливается с творческой материей, в которой он находится и за этим классно наблюдать», — сказал Канделаки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лео Канделаки рассказал о знакомстве с Михалковым.