Гаубица «Д-30» разгромила вражеский пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Координаты расположения противника были оперативно переданы на позицию артиллеристам.

Расчет гаубицы Д-30 группировки войск «Днепр» точным попаданием уничтожил пункт управления БпЛА противника на правом берегу Днепра в Херсонской области. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Расчетом воздушной разведки были выявлены запуски дронов из заброшенного дома на правом берегу Днепра. Координаты расположения противника были оперативно переданы на позицию артиллеристам.

Военнослужащие, получив боевую задачу, в считанные минуты зарядили орудие, навелись по заданным координатам и точным выстрелом уничтожили пункт управления БпЛА противника.

«Я артиллеристом абсолютно до этого не был и вообще не знал, какие орудия есть (…) в Вооруженных Силах. Никогда с ними не связывался, видел только со стороны, по телевидению, как работает артиллерия. На самом деле она мне понравилась, когда мне начали показывать это и сам это все почувствовал на себе. Реально захватывает, круто. Ну и конечно, мы ребятам по делу помогаем очень хорошо, поддерживаем пехоту», - рассказал наводчик гаубицы «Д-30» с позывным «Князь»