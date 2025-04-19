Знамя Победы водружал над Рейхстагом: правнук бойца Красной Армии участвует в СВО
Правнук водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом солдата участвует в СВО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анатолий Морозов/«Фронтовая иллюстрация»
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Родственника знаменитого советского бойца зовут Георгий.
Правнук Мелитона Кантарии — бойца Красной Армии, водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом — сейчас принимает участие в боях в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили представители Луганского информационного центра в Telegram-канале.
«Его прадед, младший сержант Мелитон Кантария, водрузил Знамя Победы над Рейхстагом. Спустя 80 лет правнук знаменитого бойца Красной армии Георгий в зоне СВО и водружает флаги Российской Федерации над освобожденными селами и городами», — сказано в сообщении.
С декабря 1941 года Кантария сражался в рядах 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии. Он был трижды тяжело ранен. Знамя Победы на крыше Рейхстага Мелитон и сержант Михаил Егоров водрузили под командованием лейтенанта Алексея Береста во время боев за Берлин 30 апреля 1945 года.
По предварительной информации, Георгий — двоюродный внучатый племянник Кантарии. Он прошел срочную службу в войсках противовоздушной обороны и продолжил военную карьеру, заключив контракт с Росгвардией.
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