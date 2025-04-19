«Это номер один для меня»: Дмитрий Шепелев рассказал о воспитании детей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Главное — совместный досуг, все остальное телеведущий отодвигает на второй план.

Приоритет для телеведущего Дмитрия Шепелева — это совместный досуг с детьми. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го ММКФ.

«На самом деле, для меня очень ценно провести время с детьми, а потом с ними поболтать о том, что мы увидели. Вот это номер один для меня, топчик. А остальное потом», — сказал он.

Дмитрий старается находить время, чтобы вместе с семьей ходить в кино. Из просмотренного телеведущий выделил фильм «Сто лет тому вперед». Научно-фантастическая лента никого не оставила равнодушным. Старшая дочь Шепелева и вовсе влюбилась в исполнителя главной роли — актера Марка Эйдельштейна.

«Знаете, у меня нет очень ярких впечатлений из детства о первоисточнике. Поэтому предвзятого отношения к этому фильму нет, я смотрел с удовольствием на русских актеров. Это было захватывающе», — поделился Шепелев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитрий Шепелев поделился секретами воспитания детей.