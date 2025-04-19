«Имеют право»: как получить компенсацию за отмененную турпоездку

В Минэкономразвития россиянам напомнили о компенсации за отмененную поездку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Подать соответствующее заявление необходимо заранее.

В Минэкономразвития напомнили, что деньги за несостоявшийся отпуск можно вернуть. Главное — подать заявление заранее.

В ведомстве отметили, что туристов защищает действующее законодательство, в частности — закон «О защите прав потребителей» и закон о туризме.

«Путешественники имеют право получить возмещение потраченных средств за несостоявшийся отдых, направив соответствующее заявление в адрес средства размещения или компании-туроператора до начала путешествия», — заявили представители Минэкономразвития в беседе с РБК.

Сейчас многие отказываются от поездок в Краснодарский край после выброса мазута в Черное море. Уточняется, что пляж — не единственное достоинство Анапы. Туристы также могут посетить спа-комплексы и санатории, которые принимают туристов в том числе и в условиях закрытых пляжей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на береговой линии Анапы обнаружили новые выбросы мазута из-за потепления. Специальные службы оперативно взяли ситуацию под контроль. Загрязненный песок и грунт вывозят около 1,7 тысячи человек — волонтеры, работники МЧС и команды муниципалитетов. Приоритет — безопасность и здоровье граждан.