Филипп Киркоров похвастался куличом за 100 тысяч рублей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Instagram*/denissimachevdenissim; 5-tv.ru

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Цена праздничного угощения от Дениса Симачева вызывала бурные обсуждения еще когда оно стоило 25 тысяч, но цена продолжает расти!

Народный артист РФ Филипп Киркоров, любитель красивых праздников и вообще всего самого шикарного, украсил праздничный пасхальный стол куличом, который купил у известного дизайнера и ресторатора Дениса Симачева за 100 тысяч рублей. О роскошном приобретении певец рассказал в личном блоге, кулич на блюде он дополнил декором, напоминающим зеленую лужайку с цветами.

Как рассказывал прежде сам Симачев, внутри десерта находится так называемый дубайский шоколад, а на верхушке красуются свежие ягоды, а также съемный купол в форме церковной маковки. Угощение весом в два килограмма установлен на вращающейся платформе. В своем блоге ресторатор столкнулся с критикой, пользователей смутили и формулировка «дубайский кулич» (Государственная религия ОАЭ — ислам. — Прим. ред.), и стоимость этого великолепия. Фолловеры гадали, сколько заповедей разом нарушает десерт.

«В православной церкви признали дубайские куличи и разрешили их освящать. Святые отцы напомнили, что кулич не является предметом веры, поэтому ч фисташкой и шоколадом тоже можно… Так что никакого богохульства, все согласовано», — написал Симачев.

Стоит отметить, что изначально цена произведения кулинарного искусства составляла 55 тысяч рублей, потом в связи с ажиотажем возросла до 25 тысяч. Теперь же, когда дорогостоящим угощением украсил свой стол сам Филипп Киркоров, появилась новая цифра — 100 тысяч рублей. Может, это только способ закрыть продажи вызвавшего столько споров товара, а может, шутка. Однако некоторые пользователи все продолжают негодовать.

«Пасха цыганского барона прям»;

«Как-то не по-христиански за сотку впаривать»;

«Когда думала, что нормально зарабатываешь, а оказалось, что всего на два кулича»;

«Ничего святого, но лепота-то какая!» — пишут комментаторы.

Ранее, писал 5-tv.ru, в России предложили утвердить ГОСТ на пасхальную выпечку.

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