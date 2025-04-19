Два землетрясения магнитудой до 6,3 произошли у берегов Камчатки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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В обоих случаях очаг подземных толчков находился под водами Тихого океана.

У восточного побережья Камчатки произошли два землетрясения с разницей в одну минуту. Об этом сообщается в публикации в Telegram-канале Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук» (ФИЦ ЕГС РАН), а также местной прессе со ссылкой на организацию.

Магнитуда землетрясений составила 5,2 и 6,3. Согласно данным специалистов, первое сейсмособытие было зарегистрировано в 03:40, подземные толчки наблюдались на расстоянии 460 километров от Петропавловска-Камчатского, а очаг находился в акватории Тихого океана на глубине 50 километров.

Второй толчок, более мощный, прогремел примерно в том же районе, в 101 километре от села Никольского на Командорских островах. Очаг залегал на глубине 66 километров. Сказались ли землетрясения на жизни ближайших населенных пунктов, не сообщается, но можно предположить, что отголоски силой в 3-4 балла люди ощутили в Усть-Камчатском округе и в Никольском.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Камчатке начал извергаться вулкан Безымянный. Одно из его мощнейших извержений произошло ровно два года назад, 11 апреля 2023-го, спустя еще год вулкан выбросил пепел на высоту 12 километров.