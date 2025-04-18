Муцениеце о решении сына жить с Прилучным: «Все пройдут все круги ада»

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Двенадцатилетний Тимофей не просто переехал к отцу — мальчик отказывается даже разговаривать с мамой.

Актриса Агата Муцениеце все еще надеется, что 12-летний сын Тимофей однажды возобновит общение, а его нынешний протест — только проявление подростковых эмоций. Но пока мальчик по-прежнему не хочет иметь с матерью ничего общего, он живет в доме отца Павла Прилучного и его жены Зепюр Брутян. У пары также есть маленький сын Микаэль. А с Агатой осталась только младшая дочь Мия.

«С этим сложно что-то сделать, можно пытаться разговаривать, приводить какие-то примеры, но по собственному опыту взросления могу сказать — ничего не поможет. Все пройдут все круги ада, потом станут человечнее, посмотрят на других — станут другими, но это все равно все этапы взросления», — заявила актриса в эфире федерального телеканала.

Не раз пользователи сети и подписчики осуждали Муцениеце — мол, сама виновата. И предполагали, что Тимофей, скорее всего, стыдится матери, ставшей звездой театра-кабаре Crave. Откровенное шоу, из костюмов — практически одно нижнее белье. Но сама Агата не связывает решение сына со своим творчеством. Да и доказывать общественности, что она хорошая мама или порядочный человек, артистка устала. Всегда найдется хейтер, который обесценит и оскорбит.

Актер Павел Прилучный с сыном Тимофеем. Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Есть и те, кто уверен, что ребенка против матери настроил отец, а помогла ему новая жена, которая с удовольствием примеряет на себя роль родительницы всех отпрысков Прилучного. Той же позиции придерживается и представитель интересов Муцениеце в суде. 24 апреля состоится очередное заседание, Тимофею предстоит выступить и сказать, с кем он хочет остаться. Как отметила адвокат актрисы, вот уже восемь месяцев бывший муж изолирует мальчика.

«Окружил его охраной, которая чинит физические препятствия в общении, сменил номер телефона, заблокировал Тимофея во всех возможных мессенджерах. Соответственно, общение фактически невозможно. Подобные действия никак не могут соответствовать интересам ребенка и причиняет колоссальный вред его здоровью», — заявила юрист.

Муцениеце уже добивалась решения о проживании мальчика с ней, после чего предлагала Прилучному мировое соглашение. На это Прилучный не готов, спор продолжается. По словам представителя актрисы, конфликт подростка с мамой еще можно объяснить, всякое бывает. Но мог ли ребенок без «помощи» папы вдруг возненавидеть и бабушку, и других родственников по материнской линии и перестать общаться и с ними? Очевидно, нет, добавила адвокат и призвала отца быть более человечным по отношению к своему чаду.

Ранее 5-tv.ru выяснял, состоялась ли уже тайная свадьба Агаты Муцениеце и музыканта Петра Дранги.