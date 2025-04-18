Кулич с бриллиантом? В России предлагают утвердить ГОСТ на пасхальную выпечку

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В сети обсуждают идею установить государственный стандарт, чтобы отделить традицию от моды и коммерции.

Россияне бросились скупать «дубайские куличи». Перед Пасхой магазины и рестораны предлагают угощения на любой вкус и кошелек.

В продаже необычные куличи с золотом и драгоценными камнями. Их цена — почти три миллиона рублей. Дизайнерские версии с большими куполами подешевле — от ста тысяч.

У некоторых возник вопрос, какое они имеют отношение к празднику. Также многих беспокоит, что куличи все больше похожи на обычные кексы. Из-за этого предлагают создать ГОСТ. Тем временем священнослужители говорят: не стоит покупать лишь куличи в пакетах и коробках с изображениями святынь, чтобы все это не смешивалось с мусором.