Минюст признал иноагентом блогера Александра Шпака*

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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В список также попал экономист Вячеслав Ширяев.

Минюст РФ признал иноагентами блогера Шпака и экс-ведущую «Эха Москвы» Ирину Баблоян. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список также попали экономист Вячеслав Ширяев и блогер Мария Чистякова.

Шпак в России заочно осужден на восемь лет за распространение фейков о российской армии.

* — признаны в РФ иноагентами.