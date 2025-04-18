Минюст признал иноагентом блогера Александра Шпака*
Минюст РФ признал иноагентами блогера Шпака и журналистку Баблоян
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В список также попал экономист Вячеслав Ширяев.
Минюст РФ признал иноагентами блогера Шпака и экс-ведущую «Эха Москвы» Ирину Баблоян. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В список также попали экономист Вячеслав Ширяев и блогер Мария Чистякова.
Шпак в России заочно осужден на восемь лет за распространение фейков о российской армии.
* — признаны в РФ иноагентами.