Патрушев и губернатор Сахалинской области обсудили экологические вопросы региона

Фото: пресс-служба Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Патрушева

Дмитрий Патрушев и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко обсудили развитие агропромышленного комплекса

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев обсудил развитие агропромышленного комплекса и экологические вопросы Сахалинской области с губернатором региона Валерием Лимаренко.

Уточняется, что объем вылова в регионе в прошлом году увеличился и составил почти 745 тысяч тонн. Кроме того, в рамках второго этапа механизма предоставления квот было заключено четыре договора с инвестиционным обязательством по строительству рыбоперерабатывающих заводов большой мощности, два из них построены в прошлом году.

Лимаренко отметил, что приоритетной задачей для Сахалинской области является развитие прибрежного рыболовства. Одной из ключевых тем встречи стала модернизация Корсаковского морского торгового порта. В рамках развития Южного ковша порта предусмотрено создание технопарка для производства рыболовных и туристических судов, а также инфраструктуры для захода судов прибрежного рыболовства.

На встрече также была затронута тема развития сельского хозяйства в регионе — с начала года вырос показатель производства молока. В последние три года Сахалинская область проводит большую работу в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Патрушев и Лимаренко также обсудили итоги национального проекта «Экология». С 2019 по 2024 год регион участвовал в реализации федеральных проектов «Комплексная система обращения с ТКО» и «Сохранение лесов». Общий объем финансирования составил почти 600 млн рублей.

Накануне Лимаренко и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов провели рабочую встречу по вопросам развития промышленности в регионе.

РАнее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин обозначил приоритеты развития региональной инфраструктуры.