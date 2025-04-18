Ни в коем случае не ссорьтесь: прогноз Таро на неделю с 21 по 27 апреля

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Таролог Карина Борисова рассказал, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь любому человеку. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Карина Борисова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовил общий прогноз с 14 по 20 апреля.

Основная энергия недели (Карта Таро — Рыцарь Кубков)

5-tv.ru

Ближайшие семь дней Рыцарь Кубков предвещает нам встречи с хорошими друзьями и близкими людьми. Вообще, атмосфера на неделе будет довольно приятной, хорошее настроение определенно обеспечено. Однако не стоит забывать о своей безопасности — излишне доверяться окружению не стоит, так как Карта достаточно легкомысленная и очень переменчивая.

Таро подсказывает, что на неделе определенно не стоит принимать каких-либо серьезных и долгоиграющих решений. Лучше настроиться на отдых и приятное общение. Многим карты сулят интересное романтическое знакомство или новый виток страсти в продолжительных отношениях.

Старайтесь оставаться сфокусированными и сосредоточенными, чтобы вас никто не обманул. Особенно могут присесть на уши некоторые поклонники или ухажеры. Тщательно фильтруйте информацию, которая к вам поступает, и помните: обещать — не значит жениться.

Прогноз финансов недели (Карты Таро — Суд, Тройка Кубков)

5-tv.ru

Есть очень хорошие шансы получить крупное денежное вознаграждение в ближайшее время. Вполне возможно, что наконец решатся наследные дела или с неба на голову упадет выигрыш. Однако, Аркан Суд не так-то прост — есть риск того, что перед получением денег вы понесете крупные убытки.

Суд — это всегда баланс. Не забывайте, что если что-то приходит, то что-то и уходит. Несмотря на трудности, при помощи выигрыша вы сможете решить проблемы. Будьте готовы к тому, что финансовые средства могут спокойно уходить, старайтесь не цепляться за деньги.

Все, что касается денег пойдет совершенно не так, как Вами было задумано и запланировано. Слишком рисковать тоже нужно, особенно стоит постараться воздержаться от азартных игр. Постарайтесь потратить заработанные средства разумно, иначе неделя может стать крахом будущего капитала.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карты Таро — Восьмерка Мечей, Туз Пентаклей)

5-tv.ru

В ближайшее время вы можете почувствовать некую скованность в отношениях с любимым человеком. Она будет сильно мешать трезво оценить ситуацию и решить необходимые проблемы. Чтобы справиться с трудностями, нужно поменять собственное мнение по поводу ваших отношений.

Неделю вы можете впадать в состояния хандры, апатии и пессимизма. У вас есть серьезная неуверенность в своих силах на любовном поприще, и вы стараетесь винить в проблемах партнера, но на самом деле вина лежит на вас из-за нежелания смотреть в ситуацию глубже и что-то менять в жизни.

Если вы не прекратите замалчивать проблемы и делать вид, что их не существует, то чувства вашего любимого могут начать угасать. Самое лучшее, что вы сейчас можете сделать — начать решать вместе материальные вопросы. Но не ругаться, а именно пытаться подробно придумать выход из сложившихся сложностей.

Возможно, найдя решение, вы наконец сможете воплотить все задуманные планы — начать вместе жить, отправиться в путешествие или сыграть свадьбу. Главное, перестаньте комплексовать и будьте готовы помогать друг другу.

Прогноз в сфере здоровья на неделю (Карта Таро — Колесница)

5-tv.ru

Все сложности со здоровьем, которые были в прошлом, наконец преодолены. Таро не обещает, что последствия недугов пройдут без прецедентов, но у вас будут внутренние силы выдержать все невзгоды. Органы желудочно-кишечного тракта могут стать уязвимыми органами, поэтому обратите внимание на работу своей пищеварительной системы.

Обратите внимание на то, что едите. Некоторые продукты могут вызвать гастрит, поэтому к своему здоровью стоит обращаться бережнее.

Совет на неделю (Карты Таро — Тройка Жезлов, Шестерка Пентаклей)

5-tv.ru

Чтобы достичь вершины мастерства, нужно верить в свои силы и точно знать, чего ты хочешь. Все люди могут совершать ошибки и даже бросать любимое дело на полпути, сомневаясь, принесет ли оно удачу или доход. Такую неуверенность в себе нужно искоренять, иначе достигнуть нужных целей никогда и не получится.

Старайтесь больше заботиться о ваших близких людях. Но не стоит испытывать гордыню после оказания помощи другим, становясь надменной личностью. Это может плохо отобразиться на вашей жизни — велик риск потерять друзей, семью или расположение родственников.

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