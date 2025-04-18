Священник рассказал об истинном значении цвета пасхальных яиц

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Настоятель храма Воскресения Христова пояснил, в какие цвета разрешено окрашивать праздничное угощение.

Настоятель храма Воскресения Христова Максим Портнов ответил на волнующий многих вопрос — в какие цвета церковь разрешает красить пасхальные яйца. Как рассказал священнослужитель в беседе с изданием aif.ru, выбор цвета никак не влияет на сакральное значение обычая.

«Это не принципиально. Традиционно, конечно, красный является символом Пасхи, как цвет крови, которая пролита Господом за нас. Еще есть история, когда равноапостольная Мария Магдалина пришла к Тиберию и рассказала о воскрешении Христа. Император не поверил и сказал, что это так же невозможно, как и то, что яйцо станет красным, и оно стало красным», — пояснил священник.

Он также уточнил, что в традиции окрашивать яйца важна не форма, а содержание — яйцо стало для христиан всего мира символом воскрешения и перерождения. Причем, по словам Портнова, тут даже не играет роли, кто именно высидел яйцо — курица, перепелка или даже страус.

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