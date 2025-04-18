В Москве установлен новый температурный рекорд

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Такой показатель зафиксирован впервые в этом году.

В Москве 18 апреля был установлен новый температурный рекорд, державшийся более 100 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил специалист центра погоды Михаил Леус.

«Сегодня в 13 часов температура воздуха в столице, по данным базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ, достигла отметки в +22,7 градуса, что на 0,6 градуса выше прежнего рекорда этого дня», — говорится в публикации синоптика.

Предыдущий температурный максимум был зафиксирован в 1921 году.

Отметил Леус и то, что сегодняшний день является самым теплым в Москве с начала 2025-го, как и прошедшая ночь.

Кроме столицы, рекорд был обновлен и в городе Можайске. Там зафиксировали 22,1 градуса выше нуля, что всего на 0,1, но выше предыдущего максимума 1999 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какая погода будет в Подмосковье и в Москве на выходных. В субботу, 19 апреля, ожидается солнечный день с умеренным ветром. В светлый праздник Пасхи, 20 апреля, погода тоже порадует теплом.