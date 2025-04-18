Культура 1 092
В любую погоду: звезды на дорожке 47-го Московского международного кинофестиваля
В этом году природа пожалела участников церемонии открытия. Ураган и проливной дождь прошли стороной, но холодный фронт все же забежал в центр российской столицы.
Московский международный кинофестиваль (ММКФ) — один из старейших в мире. Накануне в центре Москвы на самой большой и открытой красной дорожке страны звезды театра, кино, телевидения и шоу-бизнеса собрались, чтобы покрасоваться нарядами и принять участие в церемонии открытия 47-го ММКФ.
«Девушек в выборе нарядов не останавливает ничего. Даже плохая погода», — отметил в ходе пресс-конференции президент ММКФ Никита Сергеевич Михалков.
В прошлом году красавиц в дизайнерских платьях не остановили даже ураган и проливной дождь. В этот раз природа немного сжалилась над звездами — после летней жары накануне, в Москву пришло похолодание.
Почему Настасья Самбурская была не в настроении, чему особенно порадовался Лео Канделаки, а также Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей, с кем, возможно, роман у звезды сериала «Комбинация» Владимира Канухина и какой награды ждет Роман Курцын. Смотрите в эксклюзивном фоторепортаже 5-tv.ru.
Джеймс Бонд российского кинематографа Кирилл Зайцев всегда в сопровождении супруги. В беседе с журналистами он признался — в западном кино хотелось бы сыграть, но только положительного героя. А там таких почти не предлагают.
1/13 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В аккурат после выхода завершающей серии триллера «Тайга» на дорожке ММКФ появилась Юлия Волкова. Актриса явно счастлива удачному воплощению на экране и подчеркивает — любая женщина может сама себя вытащить из проблем. Отличная мотивация.
2/13 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Таша Белая явно окончательно мимикрировала в образ Мерлин Монро. К слову, и выглядела на дорожке как кинодива. Ждем ярких ролей! К слову, мы знаем один секрет, где появится скоро Таша. Но пока никому не расскажем.
3/13 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Роман Курцын верит, что вручение «Оскара» с 2027 года за трюки вдохнет жизнь в это направление кинематографа. Жаль, что не в российское. Кстати, в нашей стране есть даже специальная премия. Надеемся увидеть там среди номинантов и Романа.
4/13 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Карен Арутюнов — душа премьер и фестивалей! Всегда в приподнятом настроении и дарит его окружающим. Вот, что значит, профессионал экспромта.
5/13 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Режиссер Анна Матисон посетила открытие в одиночестве. Возможно, Сергей Безруков плотно занят на съемках. Анна тоже времени не теряет. На дорожке она активно налаживала связи в киноиндустрии. Теперь и нам стало интересно, когда ждать новую картину и кого в ней сыграет Безруков?
6/13 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Актриса Катрин Асси пример успешной карьеры без информационной поддержки. Девушка регулярно снимается в кино при этом совершено не общается с прессой.
7/13 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Жасмин пришла в строгом соответствии с дресс-кодом мероприятия. С журналистами общалась неохотно. Зато, в кулуарах явно о чем-то шепталась с Николаем Расторгуевым.
8/13 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Ярким акцентом в образе Михаила Тарабукина стала желтая кепка. Все гадали — актер так пытался привлечь к себе внимание, или просто мимо проходил и решил заскочить на открытие. Первое ему точно удалось.
9/13 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей — на них можно любоваться бесконечно. Пара вместе уже более 65 лет и всегда в отличном настроении. Светлана Сергеевна призналась, что пришла на открытие, чтобы поддержать сына Дмитрия Харатьяна. К слову, когда-то именно она настояла на имени Иван.
10/13 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Звезда сериала «Комбинация» Владимир Канухин своим образом передал привет Филиппу Киркорову. Брошь в виде черной пантеры он специально надел, чтобы отдать дань одноименному клипу артиста.
11/13 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Полина Гухман пришла на открытие вместе с Владимиром Канухиным, чем спровоцировала слухи об их романе. Хоть актеры вместе и не фотографировались, но вне дорожки держались за руку, а Владимир ее нежно обнимал. Следим!
12/13 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Лео Канделаки посетил премьеру вместе со своей возлюбленной. Актер и музыкант не скрывает своих чувств, чем иногда вгоняет в краску свою вторую половину. К слову, скоро мы увидим Лео в новом сезоне «Монастыря», где он был восхищен работой с Марком Эдинштейном.
13/13 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев