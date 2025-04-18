Магия вне Хогвартса: что связывает столичное метро и фильм о «Гарри Поттере»

Фото, видео: Кадр из х/ф Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I. реж.: Дэвид Йейтс, 2010г.; 5-tv.ru

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Художники признались, что вдохновлялись колоннами и скульптурами станции «Площадь Революции».

У миллионов поклонников появился новый повод пересмотреть «Гарри Поттера». А все потому, что один из самых впечатляющих объектов волшебного мира — Министерство магии — обязан своему появлению московской подземке.

Как признались художники, их вдохновили массивные колонны и бронзовые скульптуры на станции «Площадь Революции». Даже эмблема министерства напоминает знак, известный каждому москвичу.