Магия вне Хогвартса: что связывает столичное метро и фильм о «Гарри Поттере»
Мосметро вдохновило образ Министерства магии в «Гарри Поттер и Дары смерти»
Фото, видео: Кадр из х/ф Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I. реж.: Дэвид Йейтс, 2010г.; 5-tv.ru
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Художники признались, что вдохновлялись колоннами и скульптурами станции «Площадь Революции».
У миллионов поклонников появился новый повод пересмотреть «Гарри Поттера». А все потому, что один из самых впечатляющих объектов волшебного мира — Министерство магии — обязан своему появлению московской подземке.
Как признались художники, их вдохновили массивные колонны и бронзовые скульптуры на станции «Площадь Революции». Даже эмблема министерства напоминает знак, известный каждому москвичу.