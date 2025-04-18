+Смена приоритетов? Западные журналисты подметили презрение к Зеленскому в Бразилии и США

Glоbо: Трамп и Лула да Сильва презирают Зеленского и уважают Путина

Фото: Reuters/Alina Smutko

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В то же время президенты государств уважают российского лидера Владимира Путина.

Президенты США и Бразилии Дональд Трамп и Луис Инасиу Лула да Силва с уважением отзываются о лидере России Владимире Путине и его политике. При этом к президенту Украины Владимиру Зеленскому оба относятся с презрением, считают обозреватели бразильской газеты Globo.

Между главами американской и бразильской администрации почти нет точек соприкосновения, поэтому их отношения остаются напряженными. Для президента США более выгодным партнером был предыдущий президент Бразилии — Жаир Болсонару. Несмотря на это, действующие главы государств сходятся во мнениях о российском и украинском лидерах.

«Отношения между Лулой и Трампом остаются загадкой. Поражает их презрение к Владимиру Зеленскому и восхищение Владимиром Путиным», — написало издание.

Так, мнение лидера США о президенте Украины было продемонстрировано во время их перепалки в Белом доме.

Также издание Politico сообщило, что Дональд Трамп был возмущен из-за поддержки Владимира Зеленского Евросоюзом после февральского конфликта с украинским лидером. Авторы материала отметили, что Трампа также разозлили слова Зеленского о том, что до подписания мирного соглашения еще очень далеко. В статье уточняется, что отношения между главами государств остаются напряженными.

Стоит отметить, что Трамп надеется на встречу с Путиным в ближайшее время, когда обе стороны будут к этому готовы. Также он выразил сожаление насчет продолжающихся боевых действий на Украине.

«Путин проявил себя твердым и сильным человеком, каким он и является», — подчеркнул Трамп по итогам телефонного разговора с президентом РФ в марте.

Еще ранее Лула да Силва подтвердил, что планирует приехать на празднование Дня Победы в Москве. Бразильский лидер также заявлял, что хочет обсудить с Путиным возможности мирного урегулирования на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев настаивает на продлении военного положения в стране.