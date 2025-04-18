Сестру кремировали и похоронили: спустя семь месяцев она оказалась жива

В США родственники кремировали сестру, а спустя семь месяцев она оказалась жива

Фото: 5-tv.ru

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Девушка якобы умерла из-за передозировки наркотиками, но все оказалось не так просто.

В Нью-Йорке семья кремировала свою умершую сестру, а затем похоронила ее. Через семь месяцев выяснилось, что девушка жива, а останки принадлежали другому человеку. Об этой запутанной истории сообщает издание People.

В 2021 году 28-летняя Шенис Крюс из США бесследно исчезла. Девушка оставила своих двоих детей, которых очень любила. Все это натолкнуло родственников Крюс на то, что она либо умерла, либо где-то удерживается против своей воли.

Прошло почти три года, и в апреле 2024-го полиция штата сообщила братьям и сестрам девушки, что им удалось найти ее тело. Останки сильно разложились, и визуально невозможно было определить, что это точно Крюс. Были проведены специальные экспертизы, которые показали — смерть наступила в результате передозировки наркотиками, а тело принадлежит пропавшей.

Родственники Крюс провели поминальную службу и кремировали свою сестру. Однако на этом история не закончилась — в ноябре того же года одна из членов семьи Шанита Хопкинс внезапно получила фотографию своей живой сестры от незнакомого человека.

Хопкинс с братьями обратилась в полицию. Там на их претензию пожали плечами и отправили разбираться в бюро судебно-медицинской экспертизы. В офисе родственникам пропавшей сообщили, что ошибки быть не может, останки 100% принадлежали их сестре. Единственное — они готовы компенсировать семье расходы на похороны, но никаких поисков организовывать не собираются и новое дело заводить не будут.

Сейчас семья пытается добиться правды через суд округа Монро. Они верят, что Крюс жива и собираются всеми силами найти свою сестру.

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