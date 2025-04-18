«Искандер оказался впечатляющим»: российский ракетный комплекс хвалят на Западе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В то же время американские ATACMS на Западе признали провальными.

Военный аналитик США Уилл Шрайвер признал высокую роль российского оперативно-тактического комплекса «Искандер» в конфликте на Украине. Публикацией Шрайвер поделился в социальной сети Х, отметив, что похожей позиции по отношению к комплексу из РФ придерживается множество западных специалистов. В то же время эксперт подверг резкой критике американские ракеты — ATACMS.

«Я был не единственным, но одним из немногих, кто в конце 2023 года утверждал, что ракета ATACMS окажется позорным провалом. Российский «Искандер» оказался впечатляющим «геймчейнджером» (действием, меняющим ход игры. — Прим. ред.), — написал в посте эксперт.

«Искандер» представляет собой целое семейство оперативно-тактических ракетных комплексов, разработанных научно-производственной корпорацией «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ) в подмосковной Коломне.

Первые экземпляры были продемонстрированы в 1999 году на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС). Комплексы применяются российской армией с самого начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Всего на вооружении ВС РФ состоят около 150 комплексов «Искандер» разных модификаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал об ударе «Искандерами» по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы «Северск» в Сумах. В результате поражения цели ликвидировано более 60 боевиков ВСУ, отметили в Минобороны России.