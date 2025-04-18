ФСБ задержала агента СБУ в Краснодарском крае
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Он пытался совершить подрыв в административном здании в Новороссийске.
В Краснодарском крае ФСБ задержала иностранца, который собирал информацию и готовил теракт в интересах СБУ, заявили в в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства. По одному из указаний куратора мужчина забрал из тайника самодельное взрывное устройство, которое готово к использованию для подрыва административного здания в Новороссийске.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Краснодарском крае задержан иностранный гражданин, 2000 года рождения, причастный к сбору разведывательной информации и подготовке террористического акта в интересах Службы безопасности Украины», — сообщили в ведомстве.
Возбуждено дело о приготовлении к совершению теракта, обвиняемый признал вину. Он сотрудничает со следствием.
Ранее ФСБ России удалось предотвратить теракт в одном из досуговых центров в Пятигорске. ПО предварительным данным, его планировал уроженец одной из стран Центральной Азии. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Уточняется, что подозреваемый также был «участником запрещенной в России международной террористической организации».