В Москве вновь открылись сезонные ярмарки выходного дня

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Для удобства горожан торговые ряды расположены рядом с жилыми районами, недалеко от станций метро и остановок общественного транспорта.

Более 50 ярмарок выходного дня с 11 апреля снова начали работать в разных частях города. Благодаря этому качественные фермерские товары стали доступны для жителей еще 16 районов Москвы. На прилавках представлен широкий ассортимент продукции локальных производителей более чем из 40 регионов России.

Посетить сезонные ярмарки можно с пятницы по воскресенье с 08:00 до 20:00. Они будут работать до конца года.

С наступлением устойчивой теплой погоды такой формат торговли становится все более востребованным у горожан. Для удобства ярмарки расположены вблизи жилых районов, недалеко от станций метро и остановок общественного транспорта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что открылся прием заявок на предоставление трех финансовых мер поддержки для бизнеса. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Производители получают поддержку в виде компенсации за уже понесенные расходы. С 2022 года с помощью города компании закупили оборудование на сумму свыше 14,7 миллиарда рублей.