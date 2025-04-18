Клопы и тараканы: сотрудников сети «Магнолия» размещают в нелегальных хостелах

Фото, видео: 5-tv.ru

Экономия на всем — от квадратных метров до безопасности.

Шокирующая реальность за фасадом магазинов. Сотням сотрудников известной торговой сети приходится ютиться в полуподпольных хостелах среди клопов и тараканов. Сами помещения вряд ли можно назвать жилыми. Пожарные выходы заблокированы, а эвакуация практически невозможна. Но главная угроза — покупателям, которые рискуют приобрести вместе с продуктами целый набор опасных инфекций. Все детали — в расследовании корреспондента «Известий» Кирилла Олькова.

Бизнес-центр на Нижегородской. Магазины, логистические компании, ремонтные мастерские. Десятки вывесок снаружи и подпольный хостел внутри. Лифт едет только до седьмого этажа. Дальше — пешком. Там живут сотрудники «Магнолии». Коридор как лабиринт: нет ни плана эвакуации, ни пожарных выходов.

Комендант сразу предупреждает — в общежитии завелись насекомые.

«Сейчас потравим. Закрываем комнаты, до вечера никто не выходит. Живность приносят с работы, а откуда они их могут еще принести», — уточняет он.

Николай устраивался в «Магнолию» кассиром. После ночевки в хостеле у него начался сильный зуд.

«Устроился в „Магнолию“. Дали общежитие, высыпали пятна, на спине огромная плешь», — рассказал он.

Диагноз — аллергический дерматит: вот заключение врача.

«Я приехал в сам магазин пообщаться с директором, и мне сказали: ну, раз тебе наша общага не нравится, оформить мы тебя не успели, в принципе, работать ты здесь тоже не будешь», — сообщил Николай.

Это видео снял он сам. На кадрах видно плотно стоящие другу к другу двухъярусные кровати завешаны полотенцами, на грязных матрацах — насекомые.

«Вероятность того, что здесь постельные клопы— 100%, появление тараканов –100%. В 95% случаев организация таких мест проживания имеет нарушения», — объяснил технолог и дезинфектор службы санитарной оценки Алексей Меньшиков.

На официальном сайте «Магнолии» потенциальным сотрудникам обещают бесплатное проживание: об условиях — ни слова. Корреспондент побывал в пяти таких хостелах и выяснил, что нарушения носят системный характер. Причем все общежития, кроме одного, находятся в жилых домах.

Проверяющим сюда так просто не попасть. Такие общежития имеют свой отдельный вход — внутрь пускают только сотрудников «Магнолии». Администратор сразу знакомит корреспондента с правилами проживания, а точнее сказать, «выживания». Один душ на весь этаж, комнаты переполнены.

Это еще немного, утверждает комендант. В комнаты селят и по пятнадцать сотрудников. Доказательства обнаруживаются в другом общежитии «Магнолии».

По нормам СанПиН каждому проживающему положено по шесть квадратных метров. Но у руководства торговой сети свои нормативы. Чем больше подчиненных в одной комнате, тем дешевле они обходятся.

«Стараются сэкономить на всем, в том числе и на местах проживания своих сотрудников. Использование помещений, которые не предназначены для проживания, — это категорически недопустимо», — отметила заместитель председателя комитета Госдумы РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

А это значит: антисанитария, бактерии и вирусы, которые сотрудники, после ночевки в таком общежитии, несут в магазины.

«Эти нарушения создают благоприятную среду для появления проблем с инфекционным режимом, фактором переноса болезней от человека к человеку и на продукт», — дополнил Меньшиков.

Пожарная безопасность тоже на нуле. Это подтверждают снятые в хостеле кадры. На стене висит огнетушитель, но вот бежать в случае пожара некуда.

Мы обратились в Роспотребнадзор и прокуратуру Москвы с просьбой проверить условия проживания в сетевых хостелах. Представители «Магнолии» на наш запрос не ответили. А ведь именно торговая сеть несет ответственность за безопасность и своих сотрудников, и покупателей, которые приходят в магазины за продуктами и не хотят заболеть.