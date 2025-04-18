Охота на неугодных священников: Молдавия сорвала поездку епископу, защищающему РПЦ

Фото, видео: 5-tv.ru

Его остановили в аэропорту Кишенева прямо перед полетом в Иерусалим.

Молдавские власти решили устроить охоту на неугодных священников. Епископу Молдавской митрополии Маркелу сорвали поездку в Иерусалим за Благодатным огнем. Только потому, что тот выступает в защиту Русской православной церкви.

Его остановили в аэропорту Кишенева прямо перед самолетом и подвергли тщательной проверке. А отпустили только после того, как борт епископа улетел. Ему выдали протокол, где сказано, что ничего подозрительного не найдено.