Бои идут за каждый метр: российские военные продвигаются на краснолиманском направлении

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; 5-tv.ru

Зенитчики обеспечивают наступление, прикрывая штурмовиков от атак с неба.

На краснолиманском направлении российские войска методично сжимают кольцо вокруг ВСУ. Расчеты РСЗО «Ураган» бьют по скоплениям техники, саперы блокируют вражеские пути подвоза, а дроны уничтожают цели в тылу. Освобождение Красного Лимана — один из важнейших этапов СВО.

Контроль над ним отрежет противнику логистику и откроет нам путь дальше на запад. И роль зенитчиков здесь крайне важна — защита войск от БПЛА и авиации противника. Без их прикрытия позиции артиллерии и пехоты становятся уязвимыми для ударов с воздуха. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин с подробностями из зоны конфликта.

Проезжая одинокий мемориал с лозунгом «Никто не забыт, ни что не забыто», бойцы невольно проводят параллели с Великой Отечественной войной. Больше 80 лет назад в этих же местах воевали наши предки против врага с такой же нацистской идеологией. Бойцы группировки Запад, продолжая исторические традиции, уничтожают западную технику противника, теперь уже 21 века.

На запад же российские войска выдавливают ВСУ. Это краснолиманское направление. Армия заняла северный опорник противника в районе поселка Новое. Зашла на окраины Торского, где пока идут жестокие бои и наши отражают вражеские контратаки. А по позициям ВСУ в районе Колодезей нанесен массированный удар. В том числе, с помощью реактивной артиллерии.

Открытая местность — это условия повышенного риска для работы расчета, потому наводка занимает всего несколько минут.

Бойцы инженерных войск занимаются, в том числе, дистанционным минированием. Не дают врагу чувствовать себя вольготно даже в глубоком тылу.

«Они катались там, как дома, постоянно проводили ротацию, подвоз продуктов, ЛС. Мы начали минировать, и уже через неделю они перестали ездить так полномасштабно», — заявил командир группы минирования группировки войск «Запад» ВС РФ с позывным «Лев».

При облете территории обнаружены две машины ВСУ. Одну БМП бойцы сжигают точным сбросом в люк, вторую — пикап, подрывают боеприпасом.

Расширяя плацдарм в районах поселков Новое и Торское, наша армия подбирается ближе к Красному Лиману. Как известно, это ворота на Славянск, хотя заглядывать так далеко пока рано. Бои идут за каждый метр земли.