«Народный фронт» передал технику на передовую в память о военкоре Федорчаке

Фото, видео: Народный фронт; 5-tv.ru

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Журналист «Известий» планировал открыть сбор в помощь бойцам, но не успел. Он погиб в результате удара ВСУ по автомобилю пресс-группы.

Представители движения «Народный фронт» в Ростовской области в память о погибшем военном корреспонденте «Известий» Александре Федорчаке передал бойцам зенитной ракетной батареи 36-го мотострелкового полка 25-й армии технику, купленную за счет средств фонда «Все для Победы!».

Квадроциклы, мотоциклы, квадрокоптеры, усилители сигнала — все это было передано военным, несущим службы под Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Там Александр в последний раз находился с бойцами, после чего и лично обратился в «Народный фронт» с просьбой о поддержке.

«В работе военного корреспондента очень много военных контактов, но Саша практически никогда не просил за ребят, а здесь он к нам обратился. Он говорит: «Я понимаю, что они для меня стали родными. Я очень хочу, чтобы именно в это подразделение «Народный фронт» вместе со мной собрал эту помощь. К сожалению, так получилось, что сегодня мы передаем эту помощь в память об Александре Федорчаке», — сказал руководитель регионального отделения движения в Ростовской области Алексей Мирошниченко.

Военкор «Известий» тесно сотрудничал с «Народным фронтом». На федеральном телевидении и в социальных сетях вышли несколько совместных сюжетов, в том числе о передаче средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты съемочных групп, работающих вблизи линии боевого соприкосновения, о работе саперов и о гуманитарной миссии в Курской и Сумской областях.

Перед гибелью Александр планировал открыть сбор в помощь бойцам. Как отмечал Мирошниченко, он своими глазами увидел, с какими трудностями сталкиваются военные. Во время перемещения между позициями у бойцов сломался квадроцикл. Вместе с ними журналист продолжил путь пешком под вражескими дронами. После этого Александр передал заявку в «Народный фронт». В этом походе с ним был заместитель командира взвода с позывным «Ким».

«Он снимал репортаж про меня, можно сказать, я последний из бойцов, кто его видел. Был человек с большой буквы, потому что он не боялся. Он с нами на „передке“ где только не был. Мы поехали, у нас сломался квадроцикл, километра три-четыре он с нами шел пешком, грубо говоря, под обстрелом, дроны летали, а он не боялся. Духом был сильный», — сказал боец.

Военнослужащие, знавшие Федорчака и только слышавшие о нем, поблагодарили егоза помощь. «Ким» также обратился к родителям Александра, отметив, что они вырастили героя и настоящего мужчину. Благодаря ему у солдат теперь есть важная, необходимая техника. Квадроциклы и мотоциклы позволяют быстро доставлять грузы и дроны на позиции, сокращая время и снижая риски. Парни в ответ обещают стойко нести службу и не подвести — сделать все, чтобы приблизить Победу.

Александр Федорчак погиб в зоне специальной военной операции от удара украинских нацистов 24 марта вместе с оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым и водителем пресс-группы Александром Сиркели. Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали автомобиль с обозревателями двумя реактивными снарядами HIMARS. В ночь на 31 марта неизвестные осквернили могилу Федорчака, провокация вызвала широкий общественный резонанс.

На следующий день, как ранее рассказывал 5-tv.ru, разгромленная вандалами могила военкора «Известий» была восстановлена. Федорчак посмертно награжден орденом Мужества.