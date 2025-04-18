Глубокая рана: какими становятся дети, выросшие без материнской любви

Фото, видео: 5-tv.ru

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Нехватка внимания в детстве — стресс, который меняет биологические процессы.

Человеку, который вырос без материнской любви, сложно строить отношения во взрослом возрасте. Он страдает от низкой самооценки, эмоционально холоден и склонен к перфекционизму или самоуничижению. Об этом 5-tv.ru рассказала поведенческий терапевт Елена Калашникова.

«Материнская любовь — это один из самых важных факторов, влияющих на формирование личности. Это не просто красивые слова, а биологическая и психологическая необходимость. Ребенку нужна забота, тепло, ощущение безопасности», — объяснила она.

Первые годы жизни — период, когда ребенок полностью зависит от мамы. Через ее заботу и ласку он формирует базовое доверие к окружающему миру. Если мать эмоционально холодная, безразличная или вовсе отсутствует в жизни ребенка, детская психика начинает защищаться. Это может проявляться по-разному, на результат влияют особенности характера и условия жизни.

Некоторые дети становятся тревожными. Их главный страх — быть отвергнутыми, они всегда ощущают себя ненужными. Другой вариант — избегающие. Такой ребенок никогда не покажет своих эмоций, он замкнут и опасается привязанностей. Боль и недоверие к миру также часто выражаются через агрессию и протест.

Нехватка любви в детстве — сильный стресс, который способен повлиять даже на биологические процессы. Например, повысить уровень гормона стресса — кортизола. Или ухудшить способность справляться с эмоциями.

Взрослый человек, воспитанный без любви, может либо бояться близости, либо цепляться за своего партнера в отношениях, требуя постоянного подтверждения своей значимости. Такие люди редко могут похвастаться высокой самооценкой, они не уверены в себе, винят себя за все и не умеют принимать решения.

Выражать чувства — это опасно. Такая установка следует за большинством людей, чье детство прошло без материнской любви. Они становятся равнодушными, закрываются от окружающего мира. Часто стремятся быть «идеальными», надеясь таким образом получить признание окружающих.

Исправить последствия нехватки материнской любви можно. Для этого важно осознать, что заботиться о себе вы можете самостоятельно. Не будет лишней консультация психолога. Но самое важное — это окружение, которое поддерживает вас и принимает.

Нужно относиться к себе с любовью: отдыхать, признавать свои заслуги, с благодарностью принимать теплые чувства от других.

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