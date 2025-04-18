В Мытищах горит здание склада на площади 1 800 квадратных метров
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; МЧС России; 5-tv.ru
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С огнем борются сотрудники МЧС.
В подмосковном городе Мытищи сотрудники МЧС России тушат пожар на складе. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
«В Подмосковье огнеборцы МЧС России тушат склад», — сказано в сообщении.
Площадь возгорания составляет 1800 квадратных метров. К ликвидации огня привлечены 54 сотрудника и 17 единиц специальной техники. В настоящий момент обстоятельства инцидента неизвестны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Башкирии пьяный внук заживо сжег бабушку после ссоры. Пенсионерка упрекала юношу в злоупотреблении алкоголем. В отместку он намеренно поджег занавеску, что и стало причиной пожара.
Известно, что дочь пенсионерки пыталась спасти ее из огня, но женщина умерла из-за отравления продуктами горения. Деревянный дом, в котором жила семья, оказался полностью уничтожен огнем. При разборе завалов было обнаружено тело пенсионерки.
Семья стояла на учете, как неблагополучная. Молодой человек, устроивший пожар, ранее не был судим. Он признался в содеянном, возбуждено уголовное дело.