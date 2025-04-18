В России может появиться новый вид льготной ипотеки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Параметры — ставка 2% годовых, первоначальный взнос от 10% и срок кредитования до 30 лет.

В России может появиться новый эффективный вид кредитования — ипотека для участников СВО. Об этом рассказал эксперт рынка недвижимости Рустам Азизов в беседе с URA.RU.

Параметры льготной ипотеки для участников СВО — это ставка 2% годовых, первоначальный взнос от 10% и срок кредитования до 30 лет. Максимальная сумма кредита будет дифференцирована для разных регионов.

«Отменяя в прошлом году льготную ипотеку с господдержкой, государство не исключало, что позднее возможно появление новых подобных программ, но при этом они станут более адресными. Одной из них вполне могло бы стать льготное ипотечное кредитование участников СВО, тем более что Президент РФ объявил 2025-й Годом Защитника Отечества», — предположил эксперт.

Он отметил, что новые виды ипотечного кредитования — это возможность расширить возможности для инвестирования. Наглядный пример — Уфа, где очень стабильный рынок недвижимости и качественные новостройки. И, хотя рынок недвижимости в столице Башкортостана демонстрирует положительную динамику, инвестиционному потенциалу еще есть куда расти, подчеркнул эксперт.

Если в приоритете инвестиционные намерения, переезд или обучение детей, стоит обратить внимание на варианты в Новой Москве и Ленинградской области.

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