200 кинолент из 50 стран: стартовал Московский международный кинофестиваль

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Ключевая тема кинофестиваля в этом году — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

В центре столицы собрались звезды мирового и российского кино. Сотни гостей приехали на самое ожидаемое событие года — открытие Московского кинофестиваля. В этом году конкурсная программа колоссальная: 200 картин из полусотни стран. Но еще до начала конкурсной программы все взгляды к себе приковала красная дорожка — каких только нарядов там не было. Корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов передает с места.

Московский международный кинофестиваль — это важное событие в мире кино. И готовились актеры и режиссеры к нему основательно. Речь не только о конкурсных фильмах. Ведь начинается фестиваль с ковровой дорожки, а здесь, как известно, встречают по одежке.

Здесь разворачивается битва нарядов. Настасья Самбурская, чей облик всегда становится предметом обсуждений, удивляет и в этот раз. На фоне других актрис она выделяется — надела черное платье, расшитое перьями. Это работа российского дизайнера.

«Для меня сделала вот такое платье. То есть его ни у кого нет, оно эксклюзивное, оно одно. И мне кажется, я не побоюсь, это самое красивое платье, которое вы сегодня увидите», — рассказала Настасья Самбурская.

Но внимание фотографов привлекают не только яркой внешностью. Актриса Юлия Хлынина легла на ступени театра «Россия», где проходит открытие фестиваля. А звезда отечественных сериалов Ксения Суркова радуется, что в этом году не пострадали ее укладка и макияж.

«Мы только что вспоминали, как у меня зонт в обратную сторону был. В этом году погода уже чуть лучше, это уже радует, когда всегда чуть лучше, уже можно чувствовать себя посвободнее и не так холодно», — рассказала актриса Ксения Суркова.

Были и неловкие моменты. Начинающие звезды не узнавали коллег по цеху.

«Несколько человек со мной поздоровались. Вот так: „Евгений“. А я и не знаю их. Я такой: „Очень приятно, да, здрасьте“. У нас были очень неловкие разговоры», — рассказал актер Евгений Чеботков.

В этом году на фестиваль прислали 1600 фильмов — в том числе из недружественных стран. В пятерке лидеров по количеству заявок Россия, Китай, Испания, Иран и Франция. Презентовать свои работы режиссеры, актеры и сценаристы летели в обход санкций.

«На фестивале мы хотим открыть для себя русскую культуру. Это наш первый раз в Москве. Мы хотим открыть для себя новые фильмы! У нас нет доступа к ним за границей. И, в конце концов, хотим насладиться вечером, этим местом. Оно прекрасно! Отличая локация, отличные люди. Мы, французы, очень впечатлены. Браво!» — говорит режиссер из Франции Стеван Ли Мраович.

Едут сюда иностранные представители киноиндустрии еще и для того, чтобы узнать, как кино снимают в России. Для некоторых это возможность договориться о сотрудничестве.

«Только что я поздоровалась с большой командой из Китая, которые прибыли на Московский международный кинофестиваль именно для того, чтобы найти российского партнера, и начать создавать общие кинопродукты», — рассказала министр культуры России Ольга Любимова.

Ключевая тема кинофестиваля — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. И недаром фильм открытия — «В списках не значился» с Владимиром Машковым в главной роли. Это историческая лента о мужестве, вере, любви к Родине. По одноименной повести Бориса Васильева.

«Все время говорим об этой теме — и о любви, и о любви к человеку, и о любви к родине. Поэтому мы как раз думали о том, чтобы создать вот такое произведение. Коллектив театра Олега Табакова, который был практически целиком занят в этой картине, подошел очень серьезно к съемкам. И молодые ребята проходили обучение по уставу 38-го года», — рассказал народный артист России Владимир Машков.

В основном конкурсе участвуют 13 фильмов. Для зарубежных авторов наш кинофестиваль — возможность поучаствовать в конкурсе, где оценивают фильмы за их художественную ценность, а не за политические подтексты.

«Очень во многом фестивали перестали оценивать искусство, они перестали оценивать кино, они стали оценивать только политическую позицию тех, кто это кино делает. Мы единственные в мире, в общем-то, встали просто во весь рост против всего того, что нам пытались навязать. И вдруг выяснилось, что не мы одни в мире так думаем», — подчеркнул президент ММКФ Никита Михалков.

Всего на фестиваль отобрали более 200 кинолент. Помимо художественных представят документальные и короткометражные фильмы. Их будут показывать на протяжении недели.