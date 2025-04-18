У богатых свои причуды: ресторан Шанхая предлагает отведать десерт из слоновьего навоза

Фото, видео: 5-tv.ru

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Для гостей заведения придумали целый ритуал, чтобы они смогли погрузиться в атмосферу полностью.

Один из ресторанов Шанхая включил в меню настолько инновационные блюда, что не каждый гурман решится их попробовать. Например, фекалии слона.

Преподносится все красиво. Само заведение оформлено в стиле тропического леса. Эта тематика поддерживается и в меню.

Для гостей придумали целый ритуал: сначала они срывают листья с растений в горшке, макают их в соус, затем слизывают мед или пыльцу с кубиков льда, а в финале — десерт из слоновьего навоза, который ароматизирован травяными духами, полит фруктовым джемом и медовым сорбетом. Это стоит 45 тысяч рублей, то есть даже фекалии - удовольствие для богатых.