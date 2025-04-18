«Приезжали разные пацаны»: что известно о матери, бросившей 3-летнюю дочь в запертой квартире

Фото, видео: 5-tv.ru

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Три дня малышка провела без еды и воды. Но, несмотря на свой возраст, она нашла способ спастись.

Мать бросила одну маленькую девочку из Воронежа — без еды и воды, на несколько суток. Малышка выжила только потому, что в свои три года сообразила, как можно позвать на помощь. А пока ее через оконную решетку вытаскивали соседи, полицейские искали маму, ушедшую в загул и забывшую о ребенке.

Самое страшное, что у девочки, похоже, нет близких, чтобы взять над ней опеку. О маленьком человеке, который остался один на свете — корреспондент «Известий» Александра Мостовая.

Кадры спасения трехлетнего ребенка разлетелись по социальным сетям. Измученную голодом девочку вытаскивают соседи. Они сломали решетку на окне, чтобы освободить малышку. Из одежды на ней только розовая шапочка, которую она сама на себя надела. Четыре дня провела без еды и воды, но сумела забраться на подоконник и позвать на помощь. Страшно представить, что могло произойти, если бы прохожие не успели. Девочка была в крайне истощенном состоянии.

Чтобы выжить, малышка грызла сухую крупу и пила воду из унитаза. Девочку в квартире оставила молодая мать. Сама уехала развлекаться. Опомнилась лишь, когда ее задержали полицейские.

«Мне предложил встретиться мой знакомый, я согласилась. После чего оставила свою дочь одну дома, закрыла квартиру и уехала», — рассказала горе-родительница на допросе.

20-ти летняя Александра Степанова теперь фигурантка уголовного дела о покушении на убийство. Она родом из Калужской области. В Воронеж переехала в октябре прошлого года вместе с дочерью, которую воспитывает одна. Степанова официально безработная, на что содержала и себя, и ребенка — неясно.

Квартиру снимала. А зарабатывала якобы проституцией. Едва ли не каждый вечер уезжала на такси — предположительно, к клиентам. Возможно, в тот день она оставила малышку. И поехала на очередной вызов.

«Говорили, она эскортом занималась. Мы видели, люди приезжали, разные пацаны», — рассказал сосед.

Малышка для матери словно была абузой. По рассказам соседей, интересовали ее только вечеринки и мужчины.

«Очень жалко ребенка. Ребенок уже убегал от них», — поделилась соседка.

«У нее образ жизни плохой: и наркотики, и алкоголь присутствует, как я знаю», — добавил другой сосед.

При этом на учете в подразделении по делам несовершеннолетних нерадивая мать не состояла. Хотя, по словам соседей, она и раньше оставляла малышку одну в квартире. Органы опеки за этой семьей не следили. Мол, поводов не было.

Разъяснить ситуацию могла бы Уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области. Но наш звонок ее почему-то возмутил.

— Откуда у вас мой номер? Почему вы мне звоните? , — возмутилась Ангелина Севергина Уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области

— У вас подробностей пока нет?, — уточнила корреспондент.

— Хорошо, скажите, вы с какой целью звоните?

–Мы хотим разобраться в ситуации.

Александру Степанову, оставившую ребенка в опасности, привезли в суд. Она вела себя спокойно, демонстрируя покорность. Но Фемиду этим не разжалобила.

Молодую женщину арестовали пока на два месяца. Скорее всего ее лишат родительских прав. Трехлетняя малышка сейчас в больнице. Ее накормили и оказали помощь. И это то внимание и забота, которых девочке так не хватало от родной матери.