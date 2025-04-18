Клинические испытания продолжаются: в России создали уникальный препарат от рака

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Представитель компании-разработчика рассказал, как лекарство борется с болезнью даже после появления метастазов.

Российская компания «Лина М» разработала лекарство от рака на любой стадии — «Афотид». Клинические испытания начались в 2017 году, но были приостановлены, так как Министерство промышленности и торговли РФ потребовало расторжения госконтракта. В ведомстве считают, что научно-исследовательская работа не привела к созданию препарата с практической ценностью. По словам гендиректора «Лина М» Александра Галанцева, причина в задержке результата.

Однако, как сообщается в материале URA.RU, Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы пришел к выводу, что лекарство не имеет мировых аналогов в лечении онкологии. Так что теперь исследования продолжаются в новом клиническом центре вне госконтракта, параллельно ведется набор добровольцев для дальнейших испытаний. По окончании этого процесса разработчик, уже не связанный рамками политики конфиденциальности, сможет раскрыть все подробности. Известно только, что проверку на животных «Афотид» прошел успешно.

Как новый препарат «Афотид» лечит рак

Александр Галанцев объяснил, что лекарство создано на основе антибиотика, запакованного в полимерную капсулу, защищающую организм от вредного воздействия химиотерапии. Этот давно известный медицине антибиотик — один из самых сильных цитостатиков, он подавляет размножение опухолевых клеток, но использовать его напрямую нельзя из-за высокой токсичности. Капсула же помогает доставить препарат в опухоль, после чего распадается и высвобождает цитостатик. Он попадает непосредственно в раковые клетки, не причиняя вреда здоровым.

По мнению разработчика, «Афотид» способен убить не только опухоль, но и метастазы. Но на сегодня точные дозировки и оптимальные схемы лечения еще не выведены. С этой целью и проводятся клинические исследования — необходимо определить тактику, которая поможет побороть болезнь и исключить передозировку антибиотика, а также обеспечить безопасное выведение препарата из организма после курса лечения. Из побочных эффектов пока известно только возможное повышение температуры тела, ничего более серьезного специалисты не предполагают и не прогнозируют.

Когда «Афотид» будет доступен онкопациентам

Как отметил Александр Галанцев, впереди еще около трех лет клинических испытаний препарата. Затем нужно будет получить одобрение в Министерстве здравоохранения и получить соответствующее разрешение. Государственная регистрация в среднем занимает полгода. Только потом возможен выход медикамента на рынок.

Помимо компании «Лина М» над лекарством от рака работают Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи и другие организации. Одни ищут способ побороть онкологию с помощью генной инженерии, другие — антибиотиками, третьи учатся программировать иммунитет на выздоровление. По словам Галанцева, прямо сейчас несколько центров в России проводят клинические испытания своих препаратов.

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