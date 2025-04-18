Рома Жуков оставил многодетную бывшую без денег: «21 тысяча рублей на шестерых»

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Елена Жукова влезла в долги, чтобы обеспечить детей, так как ее счета арестованы. Одна из дочерей — с особенностями развития, ей требуется помощь специалистов.

Бывшая жена певца Ромы Жукова Елена снова жалуется на его жадность и безразличие к судьбе детей. После 12 совместных лет и рождения семерых детей артист ушел к молодой пассии, с которой его, к слову, познакомила супруга. Сам он утверждал, конечно, что причиной развода стал тяжелый характер Елены.

В 2012 году в возрасте пяти лет погибла одна из дочерей Жуковых Елизавета-Виктория. Она попала под качели и сильно ударилась головой. Е ее мама находилась в роддоме, в этот день родилась еще одна девочка пары — Виктория-Элизабет. Этот период Елена до чих пор вспоминает с содроганием. Сначала испытание трагедией, потом развод…

«Когда выкидыш случился по вине мужа в 2008 году, тоже было очень тяжело… После развода случались панические атаки, так как бывший писал жалобы, говорил, что я сумасшедшая, и мне надо лечиться. Как тут с ума не сойти, когда гибель одной дочери и рождение другой произошли в один день, когда на меня обрушились развод с войной и психологическим давлением от разных людей», — цитирует Жукову Starhit.ru.

По словам Елены, у Виктории-Элизабет на фоне стресса появились проблемы с речью. Из-за особенностей развития девочка нуждается в дополнительном уходе — с ней работают психологи, логопеды и дефектологи. Денег не хватает даже на жизнь, а нужно еще и помогать дочке. Поэтому каникулы многодетное семейство практически всегда проводит дома, поездки им не по средствам.

Жукова призналась, что из-за долгов по ЖКУ ее счета были арестованы. Чтобы выжить и обеспечить детей, а также сделать ремонт и улучшить условия жизни, она вынуждена влезать в долги. Приходится просить денег в долг и закладывать золото. Полиция без звонка приходит посмотреть, как живет семья, добавила многодетная мама. Бывший муж не помогает, а только добавляет проблем.

«И без того сложно: люди выживают, цены растут, а тут у родных детей отбирают жилье, в котором заложен материнский капитал, продают дом, который строился для детей, а еще не хотят платить мизерные алименты — 21 тысяча рублей на шестерых детей. Знаете, сколько денег надо на учебу, одежду, продукты, репетиторов?» — возмущена Елена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сам Рома Жуков объяснил свой долг по алиментам в девять миллионов и тот факт, что он с новой пассией живет в семейном особняке, а его дети ютятся с мамой в однушке.