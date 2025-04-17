«Ошиблась с дозировкой»: мать в Рошале усыпляла детей таблетками от шизофрении

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Десятилетнюю дочку и семилетнего сына госпитализировали.

В Подмосковье в городе Рошаль состоящая на учете в психоневрологическом диспансере 35-летняя мать два дня усыпляла детей препаратами от шизофрении. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области в беседе с aif.ru.

«В настоящее время двое детей находятся в больнице под наблюдением врачей. Их состояние оценивается как удовлетворительное», — поделились подробностями представители ведомства.

В материале уточнили, что родительница несколько дней не справлялась с шумными детьми, поэтому стала давать им нейролептики, которые употребляла сама по назначению врача. Однако на третье утро после начала «лечения» дети уже страдали от тошноты и рвоты. Перепуганная мать вызвала скорую помощь.

«Надо понимать, что у взрослых, пожилых и у детей совсем разные дозировки, так как они рассчитываются из массы тела. И именно неправильный расчет дозы, скорее всего, и стал причиной отравления», — объяснил причину ухудшения состояния детей врач-психиатр Евгений Фомин.

Специалист также добавил, что на данный момент сложно определить: намеренно ли мать отравила детей. По его словам, некоторые люди, видящие или слышащие галлюцинации, не хотят вредить окружающим, даже в периоды обострений.

«Она ведь могла не знать и не понимать, какие последствия будут. Ведь ей эти таблетки помогают, вот и детям, по ее мнению, должны были помочь, но ошиблась с дозировкой», — пояснил врач.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Воронеже женщина бросила 3-летнюю дочь в квартире без еды и воды на три дня.